Ni še znano, kaj je v petek povzročilo prometno nesrečo s smrtnim izidom, so sporočili s PU Koper. Ta se je pripetila v petek okoli pete ure popoldan pri Bujah na cesti med Divačo in Ribnico. 50-letni voznik iz Pivke je iz neznanega razloga izgubil oblast nad tovornim vozilom – dvoosno cisterno, ki se je prevrnila na desni bok in nato zdrsela izven cestišča. Po brežini je drsela še kakih sedem metrov, kjer pa je cisterna trčila v drevo, so potrdili v PU Koper. Na kraju so posredovali policisti, gasilci in reševalcu, a vozniku niso mogli več pomagati. Zaradi hudih poškodbe je umrl na kraju nesreče.

Zelo nevarno reševanje Po navedbah policije je bila zaradi reševanja in odstranjevanja posledic nesreče cesta zaprta kar 24 ur, do včeraj do pete ure popoldan. »Reševanje je bilo zapleteno in nevarno, saj je tovorno vozilo – cisterna, prevažalo plin (butan – propan), ki ga je bilo treba pred ogledom in dvigom tovornega vozila odstraniti oz. prečrpati v drugo cisterno,« so zapisali v PU Koper. Točne okoliščine in potek prometne nesreče policisti še ugotavljajo, za preminulega voznika pa je bila odrejena obdukcija.