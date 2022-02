Gre za pomembno sporočilo, saj je Camilla, ki se je s Charlesom poročila po njegovi ločitvi od princese Diane, matere princev Williama in Harryja, le s težavo dobila mesto v monarhiji. Tudi britanska javnost je Camillo, prav tako ločenko, sprva dojemala izrazito negativno.

Današnji britanski časniki so novico objavil na prvih straneh. »Camilla BO postala kraljica« je zapisal Daily Mail, medtem ko je Sunday Times v novici pod naslovom »Kraljica mazilila kraljico Camillo« zapisal, da je s tem konec »dolgoletnih sporov in nejasnosti glede Camillinega bodočega naziva«.

Charles se je vedno zavzemal, da bi njegova žena postala kraljica soproga. V prvem odzivu na kraljičino sporočilo je njun tiskovni predstavnik sporočil, da sta »ganjena in počaščena«.

Po dolgih letih romance, ki je trajala tudi v času, ko sta bila oba še poročena, sta se Charles in Camilla poročila leta 2005. Takrat je dobila naziv vojvodinja cornwallska, z dvora pa so sporočili, da bo, če oziroma ko bo Chrales postal kralj, nosila naziv princesa soproga.

Na zabavi dobre volje

Britanska kraljica se je pred današnjim jubilejem že v soboto udeležila zabave v počastitev sedmih desetletij na prestolu. V enem redkih nastopov v javnosti v zadnjem času je bila 95-letna kraljica vidno dobre volje. Pogovarjala se je z ljudmi in na koncu tudi razrezala torto.

Sprejem je 95-letna monarhinja pripravila v rezidenci v Sandringhamu na vzhodu Anglije. Oblečena v modro obleko in z biserno ogrlico je veselo kramljala s povabljenimi predstavniki lokalne skupnosti in različnih skupin prostovoljcev. Zatem je razrezala torto z znakom jubileja na vrhu, povabljenci pa so ji izročili šopek rož.

Večje slovesnosti ob tej obletnici sicer niso predvidene, ampak jih bodo izvedli junija, ko bodo imeli Britanci tudi podaljšan konec tedna.