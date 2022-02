Mnogi ljubitelji alpskega smučanja v Sloveniji in drugod po Evropi so se zbudili sredi noči, da bi lahko spremljali enega od smučarskih vrhuncev olimpijskih iger. Kot se je kasneje izkazalo, je bilo to zaman, saj je bil veter na območju novega smučarskega središča Xiaohaituo Mountain v okrožju Yanqing nad Pekingom premočan.

Na startu štiri Slovenke in trije Slovenci Ženski veleslalom v Yanqingu ostaja na ponedeljkovem sporedu, ki mu bo zdaj dodan še moški smuk. Tega bodo skušali izpeljati med prvo in drugo vožnjo ženskega veleslaloma. Smuk se bo tako začel ob 12. uri po lokalnem času, oziroma ob petih po srednjeevropskem času. Prva vožnja ženskega veleslaloma bo po novem ob 9.30 po lokalnem času, ob 2.30 po slovenskem, druga vožnja pa nato ob 14.30 po lokalnem, ob 7.30 po slovenskem. Na startu veleslaloma bodo štiri Slovenke Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik in Andreja Slokar. Na startu smukaške olimpijske preizkušnje, ki danes niso pognali na progo, bodo trije Slovenci Miha Hrobat, Boštjan Kline in Nejc Naraločnik. Ob 7.00 po slovenskem oziroma 14.00 po lokalnem času je bil danes zadnji možni začetek smukaške preizkušnje. A se je nekaj po šesti uri tekmovalna žirija odločila za odpoved in preložitev smuka. Kot so zapisali, »v interesu varnosti in ker niso mogli zagotoviti za vse tekmovalce enakovrednih pogojev.«