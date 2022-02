Izvrtali polovico slovenskega dela druge cevi predora Karavanke

Danes ponoči so delavci družbe Cengiz Slovenija pri gradnji druge cevi predora Karavanke dosegli 1723 metrov, kar znaša polovico slovenskega dela cevi, je prek Twitterja sporočil Dars. Dodal je, da dela potekajo po terminskem načrtu ter da bo izkop končan do oktobra 2023, vsa dela pa do maja 2025.