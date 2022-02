Sprejem je danes zjutraj pripravila v rezidenci v Sandringhamu na vzhodu Anglije. Oblečena v modro obleko in z biserno ogrlico je veselo kramljala s povabljenimi predstavniki lokalne skupnosti in različnih skupin prostovoljcev. Zatem je razrezala torto z znakom jubileja na vrhu, povabljenci pa so ji izročili šopek rož, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med gosti je bila tudi Angela Wood, ki je pomagala pripraviti recept za piščanca ob kronanju, s katerim so postregli na banketu leta 1953. Tedaj je bila 19-letna dijakinja na kuharski šoli Cordon Bleu, navaja AFP.

Kraljico so tudi fotografirali, ko se je sprehodila izven Sandringhama. Imela je tudi palico, ki jo uporablja že vse od oktobra, ko je morala zaradi zdravstvenih težav preživeti noč v bolnišnici. V protokolu sicer pojasnjujejo, da kraljica palice pravzaprav ne potrebuje iz zdravstvenih razlogov, še poroča AFP.

Kraljica bo sicer platinasti jubilej prihoda na prestol praznovala v nedeljo, na 70. obletnico smrti njenega očeta, kralja Jurija VI. Tedaj je bila stara 25 let.

Večje slovesnosti ob tej obletnici sicer niso predvidene, ampak jih bodo izvedli junija, ko bodo imeli Britanci tudi podaljšan konec tedna.