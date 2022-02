»Verjemite mi, da nisem predsednik, ker si zelo želim biti predsednik. Bog ne daj, da se znajdete v situaciji, ko ste odvisni od številnih okoliščin,« je povedal Lukašenko v petkovem intervjuju Solovjevu, ki ga je ta objavil na Youtubeu.

Če se bodo razmere normalizirale, bo država odločala o njegovem nasledniku, je še dejal Lukašenko in dodal, da so novinarji ves čas ugibali, kdo bi lahko prevzel krmilo države. Če bo vse mirno, se bo takšna oseba pojavila, je zatrdil v pogovoru, ki ga povzema ruska tiskovna agencija Tass.

V Belorusiji so 9. avgusta 2020 potekale predsedniške volitve, na katerih je po podatkih osrednje volilne komisije zmagal dolgoletni predsednik Lukašenko pred opozicijsko kandidatko Svetlano Tihanovsko. Opozicija izidov ne priznava in trdi, da je na volitvah prišlo do prevare. Po volitvah so v prestolnici Minsk in drugih mestih po državi izbruhnili protesti, ki jih je režim nasilno zatrl.