Slovenska vrsta je pokazala tekmo za pozabo. Polona Klemenčič je bila sicer zelo dobra v smučini. Na strelišču je v izredno težkih razmerah stoje s tremi naboji popravila tri zgrešene strele, nato pa v zadnjem krogu prehitela tri tekmice in predala kot 11.

Njena mlajša sestrična 21-letna Živa pa se ob olimpijskem debiju na strelišču ni znašla. Takoj je trikrat zavila v kazenski krog, zdrsnila na 20. mesto, nato stoje popravljala še enkrat in tekmeci so jo ujeli za krog. Na počasnem snegu, ki je posledica nizkih temperatur in nizke vlage, tekmicam ni bila dorasla.

Miha Dovžan in Jakov Fak tekme zato sploh nista začela in Slovenija je zasedla zelo skromno zadnje 20. mesto. Vnaprej je bilo jasno, da bo Slovenija vesela, če bo štafeta prišla do cilja.

Prva od enajstih biatlonskih olimpijskih tekem na igrah je potrdila vse napovedi o nepredvidljivem močnem vetru na strelišču, ki lahko dodobra kroji razplet. Z dobršno mero športne sreče so se na koncu veselili Norvežani, iz različnih taborov pa že prihajajo ostre kritike o primernosti izbora tekmovališča zaradi vetrovne loterije na strelišču.