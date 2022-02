Igra je postala tako popularna, da jo je odkupil časopis New York Times, ki želi s tem obogatiti svojo ponudbo križank, ugank in iger. Koliko so odšteli za nakup igre, niso razkrili, pojasnili so le, da so plačali »več kot milijon, a manj kot pet milijonov dolarjev«.

Wardle bo zdaj vsaj nekaj časa še sodeloval pri projektu, če bo potrebno kaj dodelati in popraviti ali izboljšati. Prav tako bo za nekaj časa igra tudi še vedno zastonj, kot je sedaj, vendar pa jo bo New York Times obremenil z oglasi, ki jih doslej ni bilo.

Priljubljenost igre je po Wardlovem mnenju hitro rasla prav zaradi tega, ker igra ničesar ne zahteva in ne ponuja, razen možganske telovadbe. Igralec, ki si naloži aplikacijo dobi na zaslonu razpredelnico s praznimi kvadratki vodoravno in šestimi navpično.

Ima šest poskusov, da ugane naključno besedo sestavljeno iz petih črk v angleškem jeziku. Po vpisu besede se kvadratek s pravilno črko na pravilnem mestu obarva zeleno, pravilna črka na nepravilnem mestu pa rumeno.

Igralci dobijo na dan le eno igro, za naslednjo pa je potrebno počakati 24 ur, čeprav aplikacija omogoča tudi priložnost za zasebno urjenje. Nagrad ni razen priložnosti za bahanje na Twitterju, oglasov doslej prav tako ni bilo, aplikacija ne zahteva zasebnih podatkov, ki bi se lahko izkoriščali.

»Če zadanem besedo se počutim pametnega, čeprav sem si igro sam izmislil,« je dejal po novem slavni Wardle v enem od intervjujev. 38-letni Wardle je leta 2006 diplomiral na londonski univerzi iz medijskih ved, kasneje pa se je preselil v ZDA, kjer je na univerzi Oregon študiral digitalne vede.

Najprej se je zaposlil pri podjetju Reddit kot oblikovalec, potem je napredoval na višjega upravnika produktov, kasneje pa svetovalec. Nekaj časa je potem delal kot programski inženir pri Pintrestu, nato pa januarja 2020 dobil isto službo nazaj pri Redditu.

Z zaročenko Palak Shah sta v času pandemije koronavirusa doma v Brooklynu, ko je delo potekalo večinoma od doma, reševala znamenite križanke New York Timesa, kar je verjetno tudi botrovalo odločitvi, da se je odločil za prodajo časopisu. »Igre New York Timesa so imele vlogo pri nastanku wordla, zato se mi ta korak zdi nekako naraven,« je ob prodaji igre zadnji dan januarja povedal Wardle.

New York Times je ugotovil, da je v začetku januarja število dnevnih igralcev naraslo s 300.000 na milijon, in zastrigel z ušesi ob misli na to, koliko oglaševalskega denarja lahko pridobi s tem. Wordle, ki je besedna igra iz njegovega priimka, je Wardle najprej poslal še prijateljem in sorodnikom, ki so bili vsi navdušeni in zadeva je začela rasti.

V začetku novembra je bilo le okrog 90 igralcev, sedaj pa že več kot dva milijona. Igra je tako popularna, da so začele nastajati številne kopije. Apple je zaradi kopiranja januarja s svoje trgovine aplikacij odstranil vse kopije in tudi original, Twitter pa je odstranil robotsko aplikacijo, ki je igralcem dajala rešitve igre oziroma uganke za naslednji dan.