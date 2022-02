V slovenski reprezentanci je na vseh šestih skokih za trening potekal izjemen boj za uvrstitev v ekipo. Prostora na tekmi je zgolj za štiri tekmovalce in selektor Robert Hrgota se je po videnem odločil, da brez nastopa ostane Cene Prevc.

Danes so se tako po skakalnici spustili Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Anže Lanišek. V kategoriji 53 skakalcev seveda slovenski orli niso imeli težav s kvalifikacijo na jutrišnjo tekmo, a so vsi po vrsti krepko zaostali za svojimi dosežki iz treningov. Najizkušenejši in že dobitnik dveh olimpijskih kolajn Peter Prevc, ki je na treningih ponovno spominjal na svoje šampionske čase, je bil ob svojem nastopu zelo neučakan. Močno prezgoden odskok mu je prinesel njegov daleč najkrajši skok v teh treh dneh, od kar so se skakalci spoznali s srednjo napravo v Džangdžjakovu. Skočil je zgolj 82m, še v poskusni seriji pa je zmogle skočiti 15 metrov dlje. Tudi Kos in Zajc sta bila daleč od rezultatov na treningu. Zajc, Kos in Prevc so v kvalifikacijah zasedli skromno 30., 35. in 38. mesto. Edini, ki bo bolj mirno spaa, je Anže Lanišek, ki na skakalnici napreduje iz skoka v skok. Tokrat je s 94m že dosegel 15. rezultat, s čimer je upravičil zaupanje trenerja Hrgote, da ga uvrsti v ekipo, čeprav na uradnih treningih ni blestel.

S kvalifikacijami sta najbolje opravila dva Norvežana. Za 1 desetinko točke je zmagal Marius Lindvik, ki je prehitel Roberta Johanssona. Oba ste preskočila sto metrov. Lindvik je ob malce slabših razmerah skočil 100,5m, Johansson pa je bil 3 metre daljši, a je imel večji odbitek za veter. Tretji je bil danes Piotr Zyla iz Poljske.