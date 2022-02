Tekma v Dallasu je že kmalu po začetku postregla z ne povsem vsakdanjo težavo. Pri izidu 17:19, ko je trojko zadel prav Dončić, je ta opozoril sodnike, da koš visi v desno stran. Zato so ga morali zamenjati, kar je povzročilo precej dolgo, približno 45-minutno prekinitev tekme.

Po tej prekinitvi domačim košarkarjem met ni stekel. Prvo četrtino so končali z devetimi točkami minusa, podoben zaostanek pa so imeli tudi ob polčasu, v katerem sta prednjačila Dončić pri domačih, v tem delu je zbral 15 točk, sedem podaj in pet skokov, ter Embiid pri gostih, ki je prevladoval pod obročema ter dotlej zbral 18 točk, devet skokov in tri podaje.

Na krilih Dončića in boljše obrambe so se gostitelji v tretji četrtini približali zgolj na tri točke, prav Dončić pa je nato s tako imenovanim "floaterjem" in dodatnim prostim metom izid izenačil na 76:76 ter nato s podajo Reggieju Bullocku (20 točk) poskrbel še za vodstvo z 79:76.

Po tretji četrtini, v kateri je Dončić, ki je navijače na noge dvigal tudi z zabijanji, že prišel do svojega osmega trojnega dvojčka sezone in skupno že 44. (deseti na večni lestvici), so domači vodili s 85:78.

V zadnjem delu so gosti naredili delni izid 11:0 in prišli do novega vodstva, a so domači, ki so igrali brez poškodovanih Kristapsa Porzingisa in Maxija Kleberja, kmalu vrnili s podobno mero in sami prešli v novo vodstvo, ki ga nato niso več izpustili iz rok.

Dončić, ki so ga navijači nagradili z vzkliki MVP, MVP (najkoristnejši igralec; op. STA), je tako četrto tekmo zapored dosegel vsaj 30 točk, kar je izenačen njegov najdaljši niz. Iz igre je v 40 minutah metal sicer 13-28, imel pa je še dve ukradeni žogi. Dončićeva tekma z vsaj 30 točkami, 10 skoki in 15 podajami je bila njegova osma v karieri, več jih je imel zgodovini le Oscar Robertson (22).

"Kar veliko minut sem igral danes, tako da sem seveda utrujen. Ko se je sezona začela, nisem mogel igrati toliko minut. Če namreč na hitro izgubiš nekaj kilogramov, pač to ni dobro, tako da je počasen proces, da se vrneš v pravo formo. Se pa počutim bolj eksplozivnega, boljšega. Mislim tudi, da sem imel kar nekaj pravih odločitev in vključil nekaj soigralcev," je dejal komaj 22-letni Dončić, ki je kot glavni razlog za zmago sicer izpostavil obrambo.

Dallas, ki je s 30 zmagami in 23 porazi peti v zahodni konferenci, bo naslednjo tekmo igral čez dva dni, ko bo gostil Atlanta Hawks.

Sicer pa so Charlotte Hornets doma izgubili proti Cleveland Cavaliers s 101:102, slednjim je zmago s prostima metoma 1,2 sekunde pred koncem prinesel Kevin Love, ki je sicer prispeval 25 točk. Njegov soigralec Jarrett Allen je bil prvo ime tekme z zanj rekordnimi 29 točkami in 22 skoki.

Detroit Pistons so klonili pred Boston Celtics s 93:102, Indiana Pacers pa proti Chicago Bulls s 115:122, čeprav je Caris LeVert za prve dosegel kar 42 točk, a pri zmagovalcih je izvrstno partijo odigral tudi center Nikola Vučević, ki je 36 točkam (met 16-21) dodal 17 skokov. Toronto Raptors so tudi po zaslugi 33 točk Pascala Siakama s 125:114 odpravili Atlanta Hawks.

San Antonio Spurs so s 131:106 ugnali Houston Rockets, Utah Jazz, četrta ekipa zahodne konference, pa s 125:102 Brooklyn Nets. Denver Nuggets so brez poškodovanega Vlatka Čančarja izgubili proti New Orleans Pelicans s 105:113, čeprav je Nikola Jokić tekmo končal s 25 točkami, 12 skoki in devetimi podajami, Portland Trail Blazers pa proti Oklahoma City Thunder s 93:96.