Črnogorska skupščina je včeraj izglasovala nezaupnico vladi 64-letnega premierja Zdravka Krivokapića. Proti vladi je glasovalo 43 poslancev, 11 poslancev nezaupnice ni podprlo, 27 pa se jih je vzdržalo ali pa niso glasovali. Poleg dosedanje opozicije je rušenje vlade podprla še liberalna stranka URA s tremi poslanci. Odsotni so bili predvsem poslanci izrazito prosrbske Demokratične fronte (DF).

Brez treh poslancev liberalne stranke Krivokapić, ki je kot profesor strojništva postal mandatar predvsem s podporo srbske pravoslavne cerkve, leta 2020 ne bi mogel sestaviti vlade, s katero je končal 30-letno vladavino Demokratične stranke socialistov in njenega voditelja Mila Đukanovića, ki je še vedno predsednik države.

Prav ta najmanjša vladna stranka, ki je torej igrala vlogo jezička na tehtnici, pa je s svojim vedno izjemno aktivnim voditeljem Dritanom Abazovićem, Albancem iz Ulcinja, izjemno ambiciozna. Če je jeseni 2020 Abazović podprl vlado prosrbskih strank in postal njen podpredsednik, je zdaj z argumentom, da z reformami in približevanjem EU zamuja, vodil njeno rušenje. Z manjšinsko vlado, ki naj bi nastala v naslednjih dneh, se namerava opreti predvsem na 30 poslancev Đukanovićeve DPS, proti kateri je nastopil na parlamentarnih volitvah avgusta 2020. Zdi se, da namerava postati premier, čeprav ima njegova stranka vsega tri poslance.

Grožnje z množičnimi protesti

DPS je seveda pripravljena narediti vse, samo da bi zrušila Krivokapićevo vlado. Njeni poslanci so v šesturni burni skupščinski razpravi pred glasovanjem govorili, da se jim ne zdi vredno izgubljati besed o slabem delu Krivokapićeve vlade, da pa se jim zdi pomembno zaradi interesov države in državljanov, kot je članstvo v EU, sodelovati z vsakim v skupščini.

Poslanci prosrbske Demokratične fronte (DF), ki ima 21 poslancev, pa so zagrozili z množičnimi protesti, če bi prišlo do sodelovanja med bodočo Abazovićevo manjšinsko vlado in DPS. DF se je lani spomladi sicer sprla s Krivokapićem, ker se ni strinjala z resolucijo o Srebrenici in z odstavitvijo 36-letnega ministra za pravosodje Vladimirja Leposavića zaradi njegove izjave, da bo »genocid v Srebrenici priznal, ko bo nedvoumno dokazan«. Ob podpori premierja Krivokapića je zato Abazović tudi s pomočjo opozicije dal izglasovati resolucijo o Srebrenici, ki prepoveduje zanikanje genocida.

Milan Knežević, vodilni politik DF, je pred glasovanjem o nezaupnici o zmagi nad DPS na volitvah avgusta 2020 dejal, da je bil to »sen poletne noči«, da pa je zdaj »vse več DPS, vse več juhe in vse manj mesa«. Za to pa sta kriva Zdravko Krivokapić in njegov »albanski brat« Dritan Abazović, ki naj bi se že leta 2020 povezala proti DF. »Ni kriv Abazović, saj smo vedeli, da ne bo branil interesov Srbov. Za nas je kriv Krivokapić, ki smo ga kot popolnoma neznanega človeka skupaj z našo cerkvijo, našimi škofi in duhovniki izvlekli iz zaprašenega kabineta,« je še dejal Knežević.

Krivokapića med razpravo v parlamentu ni bilo. Že v četrtek je dejal: »Vem, da me bodo jutri zamenjali.« Poudaril je, da sam ne bo odstopil: »Hočem, da državljani vidijo, kdo je kdo v Črni gori. Vem, da jutri ne bom več premier, ker se je gospod Đukanović dogovoril z delom koalicije, ki so ji državljani izkazali zaupanje na volitvah 30. avgusta 2020.« Očitno predvsem Abazoviću, ki ga sicer ni imenoval, očita, da se je njegovim hrbtom povezal s predsednikom države Đukanovićem, proti kateremu je jeseni 2020 nastala koalicija prosrbskih strank s tremi poslanci stranke URA.