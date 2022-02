Tudi včeraj so protestnice in protestniki v več slovenskih mestih opozorili na sporne posle vlade, ki v predvolilni razprodaji deli bombončke, kupuje draga vojaška vozila in Savine hotele prodaja »prijateljem« Viktorja Orbana. Na fotografiji: poslopje parlamenta so simbolno – in ne prav natančno – odeli v barve madžarske zastave. (Foto: Luka Cjuha)