»Verjamemo, da je velike cilje mogoče doseči le, če vsak od nas naredi, kar je v njegovi moči. Vsakdo si bo seveda pod okriljem projekta in pobude Zavarujmo prihodnost lahko izbral svojo aktivnost za uresničevanje omenjenih ciljev oziroma takšno, ki mu je blizu in ki jo živi oziroma želi živeti tudi v praksi,« je ob začetku projekta povedal Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje v Zavarovalnici Triglav, kjer so že vrsto let vpeti v različne družbeno odgovorne, preventivne in okoljske projekte ter partnerstva.

Z akcijami Za boljši jutri, Očistimo naše gore, Otroci Triglava, Mladi upi, Triglav tek, Ponovno na izpitno vožnjo oz platformo Vozimse.si in drugimi projekti delajo odločne korake proti boljši prihodnosti.

Izzivom, povezanim s to pomembno temo, se odločno posvečajo tudi v Združenju Manager, kjer v osrčje svojega delovanja postavljajo trajnostno voditeljstvo.

Štejejo majhni koraki

Svojega vpliva na okolje se zaveda tudi olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret, ki večji del leta preživi na poti. Čeprav so potovanja sestavni del njenega vsakdanjika, pa je pri tem pozorna tudi na svoj ogljični odtis. »Majhni koraki so tisti, ki štejejo. Veliko lahko naredimo že z dobrim oziroma čim bolj optimalnim načrtovanjem svojih poti oziroma v mojem primeru izbire pravih priložnosti,« je povedala olimpijska in svetovna prvakinja, ki svojo trajnost dokazuje tudi s pozorno gesto. Svojo profesionalno plezalno opremo, ki je ne potrebuje več, namreč podari mladim nadobudnim plezalcem.

Na moč povezovanja stavijo na Nogometni zvezi Slovenija, kjer se zavedajo svoje vloge ambasadorja najbolj množične športne panoge v Sloveniji. V ospredje zato pri svojem delovanju postavljajo vključenost in različnost, solidarnost, zdravje in dobro počutje ter varovanje okolja otrok. Prav poseben trajnostni izziv so si zastavili tudi v Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško. Postali so namreč prvi evropski rokometni klub s svojim trajnostnim poročilom. S tem so še okrepili svojo že tradicionalno povezanost z lokalno skupnostjo. Na pomen sobivanja z lokalnim okoljem in naravo stavijo tudi v Zavodu za šport RS Planica. Nordijski center Planica je z integracijo športnih objektov v naravno okolje na robu Triglavskega narodnega parka izjemno trajnostno naravnan, saj omogoča celoletni izkoristek športnih dejavnosti z več funkcionalnimi objekti. Obiskovalcem so na voljo električna kolesa in električne polnilnice, v naravo pa nikoli ne posegajo brez posebnega premisleka.

Pomembno mesto na področju trajnosti ima tudi kultura. V Kinodvoru tako veliko pozornosti namenjajo skrbi za filmsko kulturo. Za izobraževanje o filmu in izobraževanje ob filmu.

Več kot sto partnerjev, ki se je pridružilo projektu Zavarujmo prihodnost, je že sprejelo izziv, da postanejo del skupnosti #ZavarujmoPrihodnost. Vsi pa upajo, da se jim bo v prihodnjih mesecih pri trajnostnih prizadevanjih in dejanjih pridružilo še veliko več ljudi.