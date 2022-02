Protestna ljudska skupščina je že pred protestom v sporočilu za javnost izpostavila, da prihaja pomlad, z njo pa se ponovno krepi tudi številčnost in geografska razširjenost protestov v pripravah na največjo »protestno akcijo«, ki se bo zgodila 24. aprila.

Tudi danes so protestnice in protestniki opozorili na »kontroverzne« posle slovenske vlade. »V svojih zadnjih tednih vlada izvaja 'predvolilno razprodajo', deli bonbončke in bonboniere, sklepa sumljive in koruptivne posle, na račune, ki pa jih bomo plačevali vsi, pa se požvižga,« menijo.

Kot vidnejši primer tega so izpostavili potrditev zakona o ratifikaciji sporazuma z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) v državnem zboru, ki bi ministru za obrambo Mateju Toninu omogočil nakup 45 bojnih oklepnih vozil tipa boxer v vrednosti 412 milijonov evrov.

Spregovorili pa so tudi o, po njihovih besedah, sporni prodaji hotelov Sava »prijateljem« in »sodelavcem« madžarskega predsednika Vikorja Orbana. »Vse kaže, da bo kupec 43-odstotnega deleža Save madžarski nepremičninski sklad Diofa. Njegov lastnik pa je eden najbogatejših Madžarov Daniel Jellinek, tesno vpet v poslovno omrežje vladajoče stranke Fidesz, ki jo vodi Viktor Orban, politični zaveznik Janeza Janše,« so poudarili protestniki. Danes so tako simbolno celotno poslopje državnega zbora odeli v barve madžarske zastave.

Na protestu so se tudi z minuto molka poklonili danes preminulemu slovenskemu kantavtorju Marku Breclju.