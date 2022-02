Lepo je povedal Miha Hrobat po prvem treningu na novi olimpijski progi v Yanqingu, kjer bodo v nedeljo podelili smukaški komplet medalj: »Še so rezerve. Treningi so za to, da se preizkusita proga in oprema. Tekma je potem nekaj drugega. No, uvodoma je bilo preveč zavijanja, preveč je bilo vse pod kontrolo.« Takrat je za najhitrejšim, nekoliko presenetljivo Švicarjem Stefanom Rogentinom zaostal več kot štiri sekunde. Tudi Boštjan Kline, ki je letos na tekmah v svetovnem pokalu že dobro tekmoval, je bil z dvema sekundama zaostanka zadržan. Medtem ko je Nejc Naraločnik na Kitajsko odpotoval z drugorazrednega evropskega pokala in na račun odpovedi Štefana Hadalina. Zanj je to tekmovanje predvsem spodbuda za delo. Bil je sekundo hitrejši od Hrobata, a še zmeraj več kot tri sekunde za najhitrejšim.

Hrobat in Kline zadovoljna Drugi trening je bil za Slovence drugačen. Posebej se je izkazal Miha Hrobat s četrtim mestom in minimalnim zaostankom za Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem. S tem je vložil kandidaturo za lep rezultat tudi na tekmi, česar pred odhodom na Kitajsko za slovensko ekipo nismo upali napovedati. Posebej ne po smoli Martina Čatra, ki se je v zadnjem trenutku okužil z virusom, potem ko je bil med našimi v najboljši formi. Hrobat do včeraj še ni bil tako konkurenčen niti na uradnem treningu niti na tekmi. »V drugo sem se na tem hribu počutil mnogo bolje. Rekel sem si, da bom šel na polno. Za tretji trening napoved ni najboljša, obeta se nam veliko vetra, tako da je vprašanje, ali ga bodo lahko izpeljali,« je bil po drugem uradnem treningu zadovoljen Hrobat. Ne preveč nevarne, a zaradi dolgih zavojev zahtevne proge včeraj ni pravilno prepeljalo kar 13 tekmovalcev. Med tistimi, ki jim je to uspelo, sta bila Boštjan Kline, ki je z zaostankom 65 stotink pristal na trinajstem mestu, in Naraločnik, ki je bil 35. »Zelo sem zadovoljen s smučanjem, svojo predstavo, da sem dokončal trening v celoti, vse odpeljal normalno. Seveda so rezerve, tako kot pri vseh drugih,« je dejal Kline. Smuk je na sporedu v nedeljo ob 4. uri po slovenskem času.

Slovenke pozitivno naravnane V noči na ponedeljek po našem času bodo šla na olimpijsko preizkušnjo prvič tudi ženske, na sporedu bo veleslalom. Ekipno je to za Slovenijo v alpskem smučanju najmočnejša disciplina. Nastopile bodo Meta Hrovat, Andreja Slokar, Ana Bucik in Tina Robnik. Smučarke se v Yanqingu kljub novemu prizorišču počutijo domače. Suh sneg jim ne povzroča težav, proga pa tudi ni niti prelahka niti prezahtevna. Vse so zdrave in kljub nekaj rezultatskim težavam v tej sezoni pozitivno naravnane.