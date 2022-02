Hop in skok

Včeraj so se z velikim spektaklom začele zimske olimpijske igre v Pekingu. Že danes se bodo športniki začeli potegovati za prestižna olimpijska odličja. Tudi 42 naših bo med njimi. Športni strokovnjaki Slovencem napovedujemo od tri do pet medalj – a nobene zlate. To je čisto v slogu ministra Zdravka Počivalška, ki pravi, da »najprej skoči, potem pa reče hop«. Raje počakajmo, kajti naši športniki gotovo najprej rečejo hop in potem premišljeno skočijo. Morda tudi do kakšne zlate medalje.