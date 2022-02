Župan Aleksander Jevšek je nagradil še vrsto drugih dosežkov. Taira Celec (ples), Mia Žekš (košarka) in Urška Martinec (atletika) so najboljše športnice, Tilen Džafić (kickboxing), Jure Sočič (strelstvo) in Luka Gumilar (rokoborba) najboljši športniki, Marino Kegl (tenis) in Sašo Kovač (judo) pa najboljša športnika invalida.

Najboljše športne ekipe v mestni občini so Atletski klub Pomurje, Športno strelsko društvo Murska Sobota ter Rokoborsko društvo Sobota. Med moškimi ekipami so prva tri mesta zasedli Rokometni klub Pomurje Murska Sobota, Odbojkarski klub Pomurje deset in Društvo Nogometna šola Mura. Najboljše ženske športne ekipe so Ženski košarkarski klub Pomurje, Ženski odbojkarski klub Murska Sobota in Društvo za ritmično gimnastiko Murska Sobota.

Nagrajeni so bili tudi najboljši osnovnošolci.