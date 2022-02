Šteje vsaka zaplata mestne trave

Marec 2020. Vlada je prvič razglasila epidemijo. Ljubljančani so osuplo ostali zaprti v mesto. Ne le to: onemogočen jim je bil tudi dostop do parkov. Ena najbolj ikoničnih fotografij tistega časa je slika popolnoma praznega Tivolija s policijskim avtomobilom sredi Jakopičeve promenade – lovili so meščane, ki so si drznili na sprehod v park. Kaj kmalu se je izkazalo, da Ljubljančanov v stanovanjih na lepo sončno nedeljo ne zadržita ne Janez Janša ne tedaj še neznana bolezen. Ker ni bilo druge možnosti, so vsi odšli na sprehod po Tivoliju. Osrednji mestni park še nikoli v zgodovini ni bil tako oblegan, kot je bil v času omejitev gibanja.