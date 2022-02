Po covidu sledi epidemija pozno odkritega raka

V času pandemije covida-19 se zdravstveni sistem sooča z izzivom, kako obvladati virus ter obvarovati življenja in zdravje ljudi. V teh prizadevanjih so kratko potegnili številni bolniki z rakom. Prepozno odkrivanje in zamujena terapija bosta z zamikom povzročila opazen porast splošne umrljivosti. Že letos.