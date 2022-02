Minus 16 stopinj Celzija je bilo včeraj popoldan, ko so smučarski skakalci končali še tretjo serijo skokov na drugem uradnem treningu pred nedeljskim nastopom na srednji napravi. Bolj ko gre proti večeru, hladneje je in veter se krepi. Tekme so po lokalnem času na sporedu od 19. ure in v takem okolju so pogosto težave celo z opremo. Kako jih potem ne bi imeli tekmovalci, ki se na olimpijskih igrah v Zhangjiakouu borijo za odmevne rezultate.

»Mraz me ne moti, rad ga imam,« pove Anže Lanišek. A je to v tem trenutku ena od redkih stvari, ki ga ni zmotila. Po rezultatih sezone naš prvi adut svoje vloge še ne potrjuje – včeraj je pristal na 26., 29. in 18. mestu, dan prej pa na 22., 32. in 23. mestu ter je bil najskromnejši Slovenec. »Skoki so bili drugi dan že boljši po občutku, ne pa še po rezultatu. Zdaj sem lahko bolj optimističen. Potreboval bom resda še kak skok, da spoznam novo napravo, a časa je še nekaj. V Kuusamu se je že videlo, da lahko funkcioniram pri nizkih temperaturah. Le dobro se je treba pripraviti. Pred nedavnim mi je uspelo zmagati na tekmi za svetovni pokal, zatem je prišlo nekaj težkih dni. Če sem dovolj močan, se bom pregrizel čez vse to in šel naprej,« ugotavlja Lanišek, ki je imel edini vnaprej zagotovljeno mesto na tekmi, saj je peti v skupnem seštevku svetovnega pokala. Priznava, da čuti pritisk velike tekme. »Do sebe je treba biti iskren, četudi je lažje, ko si ne priznaš, kako stvari stojijo.«

Pet Slovencev – ob Lanišku še Lovro Kos, Peter in Cene Prevc ter Timi Zajc – je na novi, kruti napravi tekmovalo med seboj za štiri prosta mesta v sobotnih kvalifikacijah. »Nekaj nervoze med skoki je, saj nisem prepričan, ali bom lahko nastopil,« je bil po treh skokih, ko je bil na 16., četrtem in prvem mestu, odkrit Lovro Kos. Čeprav so v Peking šli na pot naravnost iz Willingena, Timi Zajc pretirane utrujenosti ne zazna: »Skačemo poleti in pozimi. Zato ni potrebe, da bi tukaj komplicirali. Razmere za dolge skoke se sicer spreminjajo, meni pa se je že prvi dan smejalo po vsakem skoku. Tudi ko so bile razmere slabe, mi je uspelo dobro skočiti.« Ne moti ga niti, da skače na povsem novi napravi: »Danes jih gradijo zelo podobno, ta je šolska. Težava zna biti le veter. Smo resda na 1700 metrih višine, a niti ob prvem skoku nisem imel občutka, da bi bil zrak tukaj redek, da ne bi imeli dovolj dobre plovnosti.«

Peter Prevc je med slovenskimi fanti že veteran, četrtič je na igrah in spet ga nese zelo daleč. Na treningu, ki smo ga spremljali, je imel deveti, prvi in šesti dosežek. »Dobro funkcioniram in tudi počutje je v redu. Na treningu sem imel ugodne razmere in sem jih dobro izkoristil,« ugotavlja Peter, ki se pred tekmo noče dodatno obremenjevati s pričakovanji. »Pred odhodom v Peking so bila moja pričakovanja skladna z rezultati – skromna. Letos imam le dva rezultata med deseterico. Za skoke se še zmeraj zberem. Tukaj ne spim dobro, ni v enem kosu. A na dan se nabere dovolj ur počitka.«

Najtrofejnejši tekmovalec v slovenski ekipi se z imperativom velike tekme ne obremenjuje. »Več pritiska si naložim, slabše funkcioniram. A športni izzivi ostajajo,« razmišlja Prevc, ki ima v družini še enega novega člana. »Tako vse težje odhajam od doma in po tekmah se mi vse bolj mudi domov. Na novoletno turnejo smo šli za petnajst dni, sedaj bomo na poti dvajset dni. V nekaterih poklicih si odsoten še dlje časa. Družine na jugu dolgo ne vidijo in jim samo pošiljajo denar. Jaz po dvajsetih dneh pridem domov in takrat sem z družino 24 ur na dan. Moje prioritete so zdaj skoki in družina,« zaključi Peter Prevc.

Po petkovem treningu je glavni trener Robert Hrgota izbral četverico, ki se bo v današnjih kvalifikacijah potegovala za nastop na nedeljski tekmi. Po 10., 43. in tretjem mestu je iz ekipe izpadel Cene Prevc.