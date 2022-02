Voditelji Evropske unije poudarjajo enoten pristop do Rusije zaradi ukrajinske krize, vendar iz različnih prestolnic pošiljajo mešane signale. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen pravi, da je EU pripravila »robusten in vseobsežen paket sankcij proti Rusiji, če bi napadla Ukrajino, vključno z omejitvijo dostopa do tujega kapitala, nadzorom izvoza, zlasti tehničnih izdelkov, in zamrznitvijo začetka obratovanja plinovoda Severni tok 2«. V Bruslju tudi pravijo, da pripravljajo skupni odgovor na pismo, ki so ga nekatere članice dobile od Rusije. Medtem pa se zdi, da več držav pogovore z Rusijo vodi bolj zase. V ponedeljek bo v Moskvi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki upa na kak dosežek pred domačimi predsedniškimi volitvami. Diplomat neimenovane vzhodne članice EU je dejal, da jim način, kako je bila stvar dogovorjena, ni všeč. »Manjka transparentnosti in usklajevanja, kar je ironično, saj (Francozi) vedno zahtevajo transparentnost od Američanov,« je dejal za Reuters. Čez deset dni v Moskvo odhaja tudi nemški kancler Olaf Scholz, ki bo pa v nasprotju z Macronom najprej obiskal Kijev in se posvetoval z baltskimi državami.

Madžarski premier Viktor Orban se je ponudil, da bi lahko bila Madžarska posrednica v sporu med Rusijo in zahodom, finski predsednik Sauli Niinisto pa je po pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom menil, da bi bilo pozornost bolje nameniti uresničevanju sporazumov iz Minska. Ukrajinsko-ruski vrh je pripravljen gostiti turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je oster do zahoda, zlasti do ZDA, ki jim očita podpihovanje ukrajinsko-ruskega spora.

Polemike o »lažnem napadu« ZDA so medtem navedle, da imajo informacije, da je Rusija pripravila več scenarijev, kako opravičiti napad na Ukrajino, tudi z lažnimi videoposnetki napada, na katerih bi igralci uprizarjali žalujoče za ubitimi v dogodkih, ki bi bili zrežirani in bi vsebovali prizore lažnih trupel, kot je dejal namestnik svetovalca za nacionalno varnost Jonathan Finer. Rusija je trditve označila za »blodnje«. Nekaj ameriških novinarjev iz vidnih medijev, zlasti iz Associated Press, je zatem na tiskovni konferenci zahtevalo kak dokaz, citirali so pretekle primere trditev o neobstoječem orožju za množično uničevanje pred napadom na Irak ter napačno oceno Bidnove vlade, da Kabul ob ameriškem umiku ne bo padel. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ned Price je dejal, da »tudi prav, če najdete tolažbo v informacijah, ki jih servira ruska stran«, pa se kasneje za to opravičil.

Pomembna izjava Xija in Putina Ukrajini sta se v precejšnjem delu izognila Putin in kitajski predsednik Xi Jinping, ki sta se pogovarjala ob robu odprtja olimpijskih iger v Pekingu. Sta pa objavila dolgo izjavo, v kateri nasprotujeta širitvi zveze Nato, obtožujeta ZDA, da povečujejo nestabilnost v azijsko-pacifiški regiji, tudi z zavezništvom Aukus, in se dogovorila o povečani dobavi ruskega plina Kitajski. To je bilo prvo srečanje Xija s kakšnim tujim državnikom po več kot letu dni, pripisujejo pa mu veliko težo, ker sta obe državi tarča kritik zahoda na področju spoštovanja človekovih pravic in drugih vprašanj. Jonathan Eyal iz londonskega mislišča RUSI ocenjuje, da je izjava popolna zavrnitev zahodnega pogleda na svet in da bi lahko vodila k vojaškemu zavezništvu med državama. »Izjava je zgodovinska, ker se obe državi čutita stisnjeni v kot in čutita, da je prišel njun trenutek, da obelodanita svoj pogled na svet in ga agresivno zagovarjata.« ba, agencije