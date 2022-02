Poleg tega bi predlogu lahko mediji ob objavi epidemioloških podatkov navedli število umrlih covidnih bolnikov, pri katerih so smrt zaradi covida-19 potrdili z obdukcijo. Spremembe v predlogu zakona pa se nanašajo še na verodostojnost postopkov, dolžnosti farmacevtskih inšpektorjev, dolžnosti proizvajalcev cepiv glede spremljanja stranskih učinkov cepiv in konflikt interesov pri imenovanju javnih uslužbencev. Zbiranje podpisov se bo zaključilo 4. aprila, za vložitev predloga v DZ pa je potrebnih 5000 podpisov.

Kot so iz DZ sporočili STA, so na podlagi pobud v zvezi z ljudsko iniciativo trenutno razpisani 60-dnevni zakonski roki za vložitev še štirih predlogov. Med njimi je predlog novele zakona o dohodnini, predlog zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam ter predlog spremembe 90. člena ustave in umik 3.a člena ustave.

Omenjena iniciativa in gibanje sta skupaj sicer v DZ vložili še predlog spremembe zakona o zdravniški službi. Kot so pojasnili v DZ, je vloga še v postopku preverjanja izpolnjevanja zakonskih in poslovniških pogoje.

Spremenjeni zakon bi po navedbah predlagateljev preprečil odvzem zdravniške licence zdravnikom, ki se ukvarjajo z zdravilstvom.