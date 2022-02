Vsa štiri dekleta, ki bodo danes zastopala Slovenijo – tudi Urša Bogataj, Ema Klinec in Špela Rogelj –, so sposobna najboljših uvrstitev. Na včerajšnjem drugem uradnem treningu je bila Bogatajeva denimo v drugi seriji najboljša, v prvi pa je bila na drugem mestu, Križnarjeva je bila obakrat tretja, Klinčeva je osvojila četrto in sedmo mesto… A je za vse na Kitajskem na voljo le en komplet kolajn. »Tukaj sem zelo dobro pripravljena. Zdaj moram iti na tekmo samo še z mirno glavo,« sporoča Nika Križnar v domovino po treningu v mrzlem in tudi vse bolj vetrovnem Zhangjiakouu.

Slaba komunikacija na zaletišču

Slovenija od nje pričakuje kolajno. »Ja, vsi jo pričakujemo. A zaradi tega ne čutim posebnega pritiska. Poskušam ostati osredotočena na svoje delo, in če mi uspeta dva dobra skoka, so bile skrbi odveč. Potem bom od tukaj šla z nasmeškom,« razmišlja Križnarjeva. Skakalnice v predelu Chongli v Zhangjiakouu doslej dekleta niso poznala. Za spoznavanje z napravo so imela le nekaj treningov. Koliko je skakalnica posebna, kako letijo skozi redek zrak, v katerem je težko zagotoviti plovnost? »Sama doslej tega nisem pretirano občutila. No, na to niti nisem bila osredotočena. Skakalnica je izredno dobro pripravljena, center je resnično lep. Pa tudi zelo je hladno. Zato je ena od naših skrbi, kako bi svoje telo ohranile ogreto. Ja, to je zimski šport, na to je treba biti pripravljen. A tukaj so ekstremi. Naprava mi postaja všeč, kar me navdaja z dodatnim optimizmom,« pravi Križnarjeva.

V teh dneh se vse bolj krepi veter, in to prav proti večeru, ko bo danes na sporedu tekma. »Veter je res močan. Še posebno ga čutim, ko se odpravljam proti zaletišču. Zato se še hitreje ohladim. Na prvih treningih tam zgoraj še ni bilo na voljo niti odej, da bi se ogrnile. Niti grelnikov… Nenehno se moram gibati, da ne pride do podhladitve. Nato sem že na prvem treningu zgoraj morala čakati, da se veter umiri. Ravno, ko sem bila na vrhu, so nižali zaletišče. Nobene komunikacije ni bilo, spraševala sem tam zgoraj, ali si lahko odpnem smuči. V čevljih sem imela tudi že zagozde in v takem položaju v nogah hitro nastane pekoča bolečina. A ni bilo nobenega odgovora, nihče ni vedel, kaj storiti. Prišel je predskakalec in takrat mi je postalo jasno, da si moram odpeti smuči. Imeli smo zelo slabo komunikacijo, čeprav se mi dozdeva, da sem tudi na tistem večernem treningu nekaj pridobila in bom to lahko uporabila na tekmi,« dodaja skakalka iz Poljanske doline.