Irena Ilešič Čujovič, predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva, ki je za 16. februar napovedal stavko

Sindikati zdravstva in socialnega varstva so “zaradi neenake obravnave zaposlenih v dejavnosti in porušenih razmerij pri vrednotenju delovnih mest ter zaradi kršitev sklenjenih dogovorov” včeraj tudi uradno za 16. februar napovedali stavko. Od vlade zahtevajo dvig plač za šest plačnih razredov oziroma za 24 odstotkov vsem zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu in torej ne zgolj zdravnikom ter sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu. “Nismo proti temu, da zdravniki, ki si to zaslužijo, dobijo ustrezno plačilo, smo pa proti rušenju plačnih sorazmerij,” pojasnjuje Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.