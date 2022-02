Prvi primer: široka ljudska iniciativa, zbrana pod imenom Glas ljudstva, je v sodelovanju s stroko pripravila 138 konkretnih zahtev po spremembah pri delu političnih strank. Naj si politiki vladajoče garniture še tako zatiskajo oči in ušesa, dejstvo je, da je ljudstvo pripravilo tisto, kar bi morali oni, odlično plačani in za to izvoljeni. Opozicija je (pametno) začutila, da gre tukaj za široko ljudsko pobudo, mnogo močnejšo, kot je katera koli stranka v tej državi, in je sprejela zahteve s podpisom, ki zavezuje, da bo oblikovana načela in zahteve uvrstila v svoje programe ali pa vsaj pojasnila, zakaj se s katero od ljudskih zahtev ne strinja. Vladajoče stranke, predvsem SDS in NSi, so povabilo ignorirale, kar samo dokazuje, kako zelo so oddaljene od ljudi. Nagovarjajo in prepričujejo samo svoje že tako zaslepljene člane, ki niso ljudstvo, temveč kvečjemu prekarno zaposleni v svoji politični stranki. Pravo ljudstvo jim bo po vzoru referenduma za vodo izstavilo račun za sprenevedanje na volitvah. Nič ne bodo pomagali ne bombonjere ne oklepniki…

Drugi primer: po javni RTV, ki je dodobra spremenila svoj obraz in se ne zna ali ne zmore upreti grobemu vmešavanju politike v novinarsko delo ter s tem sodeluje pri razgradnji države, so se lotili še nacionalnega radia. Zadnjič sem pri poročilih ujel novico, da je tudi spletni kanal YouTube vir lažnih informacij. Kako sprevrženo, če bi bilo mogoče, bi politika blokirala še zadnjo opcijo, ki omogoča prost pretok idej in strokovnih mnenj. Epidemija je dokazala prav to – uradna stroka se je spečala s politiko, edina alternativa za drugo mnenje je postal omenjeni kanal. Da množice res uporabnih idej in navodil sploh ne omenjam.

Tretji primer: o pokvarjenosti politike in njeni neiskrenosti govori združevanje petih strank pod imenom Povežimo Slovenijo. Očitno računajo, da ima ljudstvo spomin zlate ribice. Kako naj razumem drugače, če se pod visokoleteča načela in obljube podpisujejo politiki, ki so izdali tako etična in moralna načela kot tudi svoje volilce (Kangler, Perič, Kustec…). Tudi Povezane Slovenije iniciativa Glas ljudstva ne zanima, bo pa njihove stratege po volitvah zato bolela glava.

Četrti primer: Glas ljudstva ima dovolj tudi stalnega sprevračanja in politiziranja zgodovine, prihajajoče volitve bodo odplaknile novozgodovinarje tipa Možina. Ta naj si prebere trezno in strokovno razlago dogajanja v Dražgošah in okoli njih v tedniku Mladina. Je pač razlika med zgodovinarjem in »zgodovinarjem«…

In za zaključek še malo optimizma. Nedavni pogovor Uroša Slaka z direktorjem podjetja Dewesoft Juretom Knezom je pokazal, kakšni bi ljudje na odgovornih položajih morali biti. Zaradi njega in njemu podobnih sem prepričan, da ima Slovenija še vedno možnost, da postane normalna država.

Srečo Knafelc, Krvava Peč