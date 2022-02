Cestni tovorni promet pri nas narašča, tako da se povečujejo tudi možnosti za nastanek nesreč. Policija je lani pri voznikih tovornih vozil zaznala za deset odstotkov manj kršitev predpisov, po drugi strani pa so bili udeleženi v kar nekaj več kot 2400 nesrečah oziroma vsaki sedmi. Po še nedokončnih podatkih so povzročili 63 odstotkov teh nesreč. Kar v primerjavi s predlani, ko so bile razmere zaradi epidemije sicer specifične, pomeni devet odstotkov več. Za posledicami teh nesreč je leta 2021 življenje izgubilo kar 17 ljudi, največ po letu 2015 (leta 2020 šest), sporočajo iz agencije za varnost prometa (AVP). Mimogrede, med tovorna vozila štejejo vsa, ki so registrirana kot taka, torej tudi manjša vozila, na primer VW Caddy.

Med umrlimi je bilo tudi pet voznikov tovornjakov. V zadnjih petih letih je bilo zaradi njih sicer največ mrtvih med pešci (12) in vozniki tovornjakov samimi (17). Lani je umrlo kar pet kolesarjev in štirje motoristi. V zadnjih petih letih je bil najpogostejši vzrok nesreč, ki so jih povzročili vozniki tovornih vozil, nepravilen premik vozila – zaradi tega se je zgodilo skoraj 40 odstotkov vseh nezgod. Visoko na lestvici sta bili tudi nepravilna stran oziroma smer vožnje in neustrezna varnostna razdalja. Zaradi prehitre vožnje je v petletnem obdobju umrlo največ, 20 ljudi, zaradi premika z vozilom deset, zaradi nepravilne strani ali smeri vožnje sedem. Lani so domači vozniki povzročili 56 odstotkov nesreč, predlani 62. Lani je zaradi tujih voznikov umrlo devet ljudi. Delež tujih povzročiteljev smrtnih nesreč se povečuje.

Nevarna utrujenost Vozniki avtobusov so bili lani vpleteni v 263 nezgod, 38 odstotkov več kot leta 2020, ko je bilo zaradi epidemije na cestah manj avtobusov. Povzročili so jih 85, 63 odstotkov več kot predlani. Ena oseba je v nesreči umrla. Med potniki na avtobusih pa v zadnjih petih letih ne beležijo smrtnih žrtev. Lanske najpogostejše kršitve predpisov med vozniki tovornih vozil in avtobusov so povezane s prekoračitvijo hitrosti (9900), preobremenjenostjo vozil (6400), neuporabo varnostnega pasu (4100). AVP in policija opozarjata, da je pri tovornih vozilih in avtobusih še posebej pomembna primerna varnostna razdalja, saj je pri njih zavorna pot še daljša. Na varnost pomembno vpliva tudi utrujenost. Po podatkih evropske komisije iz leta 2018 vpliva na približno 20 odstotkov prometnih nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila. Če spimo manj kot pet ur na noč, se verjetnost za nesrečo poveča kar za 4,5-krat. Če ostanemo budni več kot 24 ur, delamo podobne napake, kot če bi imeli v krvi promile alkohola. Tveganje nesreče pa zaspanost poveča za šestkrat.