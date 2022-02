Galaxy s21 fe 5G s ceno 750 evrov za osnovni model poskuša nagovoriti uporabnike, ki želijo več od mobilnikov srednjega razreda, a so hkrati preveč stiskaški, da bi odšteli polno ceno premijskega mobilnika, kot je galaxy s21, ki stane 850 evrov. V tem slogu je tudi mobilnik južnokorejskega tehnološkega velikana nekje vmes. V več pogledih. Diagonala ravnega OLED-zaslona meri 16,25 centimetra (6,4 palca), kar je nekje med galaxy s21 in s21+. Je pa ločljivost zaslona nekoliko manjša in znaša 2340×1080 oziroma 401 piko na palec (ppi). Mobilnik podpira 120-herčno osveževanje slike, a je to fiksno. Edina druga nastavitev je 60 hercev. Prilagodljivega osveževanja, ki prikroji hitrost prikazovanja sličic dogajanju na zaslonu, ni, to pa pomeni večjo porabo baterije.

Izbira materialov niha med premijskim steklom zaslona gorilla victus – najboljšim na trgu ta hip – in plastičnim hrbtiščem. Pri čemer je treba izpostaviti, da je Samsung plastično hrbtišče lani dodal tudi na sicer premijski mobilnik galaxy s21. Tudi galaxy s21 fe spominja na kombinacijo lanske serije galaxy s in srednjega razreda galaxy a5. Je pa obrobe okoli zaslona pri galaxy s21 fe občutno manj kot pri seriji galaxy a5.

Fotografije kamer so tipično samsungovske. Nasičenost je privita navzgor, belo nebo praviloma pomodri, sicer pa so lepe. V nekoliko slabši svetlobi se znajo na osenčenih predelih izgubiti kakšne podrobnosti. Optična približava dela lepe fotografije, ko poskušamo kaj več, pa se hitro pozna pomanjkanje dodatnih slikovnih pik pri teleobjektivu. Dokler bo v vašem kadru vse mirovalo, bodo zelo spodobne tudi nočne fotografije.

Na hrbtni strani mobilnika najdemo trojno kamero. Glavna širokokotna kamera ima ločljivost 12 milijonov pik (MP) z optično stabilizacijo. Enako kamero najdemo tudi pri galaxy s21. Zamenjali so teleobjektiv, ki ima ločljivost 8 MP (galaxy s21 ima 64-MP teleobjektiv), s 3-kratno optično povečavo (galaxy s21 ima 1,1-kratno optično in 3-kratno hibridno povečavo). Ultraširokokotna kamera medtem premore 12 MP. Prednja kamera je 32-MP, v nasprotju s kamero pri galaxy s21 pa ne premore samodejnega ostrenja.

Namesto exynosa tudi v Evropi snapdragon 888

Do te točke je vse povedano galaxy s21 fe uvrščalo točno tja, kamor ga postavlja cena, a stvar se v Evropi nekoliko zaplete. Medtem ko so pri nas Samsungovi premijski mobilniki serije galaxy s opremljeni s Samsungovim procesorjem exynos, so v modele galaxy s21 fe tudi v Evropi vgradili kvalitetnejši, zmogljivejši in energijsko varčnejši Qualcommov lanski premijski procesor snapdragon 888. To pomeni, da je galaxy s21 fe z vidika procesorja pravzaprav boljši od dražjih mobilnikov galaxy s21, s21+ in celo galaxy s21 ultra. Končno moč osnovnega modela pa so nekoliko zavrli z omejitvijo delovnega spomina na 6 GB, kar je 2 GB manj od galaxy s21. Obstaja sicer tudi model z 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje. Pri osnovnem modelu je prostora za shranjevanje 128 GB.

Zmogljivost baterije znaša 4500 miliamperskih ur (mAh), podprto pa je tudi 25-vatno hitro žično polnjenje oziroma 15-vatno brezžično. A pozor, polnilnika v škatli ne boste našli, hkrati ne računajte, da bi napravo lahko hitro polnili prek računalnika. Za odklepanje mobilnika lahko uporabljate prepoznavo obraza in prstni odtis, tipalo za prstne odtise pa je skrito pod zaslonom. Posebnega vhoda za slušalke ni, odpornost proti prahu in vodi pa je po standardu IP68, kar pomeni preživetje pod vodo do 30 minut na globini 1,5 metra. Seveda mobilnik podpira tudi 5G.

Pod črto je mobilnik galaxy s21 fe zanimiv, predvsem v Evropi, kjer ponuja nekaj, česar ne premorejo niti premijski mobilniki galaxy s. Hkrati pa ne gre spregledati, da bi bil pred meseci še privlačnejši. Približujemo se namreč prihodu nove generacije Samsungovih mobilnikov galaxy s.