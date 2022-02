Na črno zaklali bika »Kaj je to črni zakol?« Pipi vpraša starejšega in modrejšega brata Melkijada. »A je to, ko zakoljejo črnega bika?« Melkijad skoraj neopazno zavije z očmi, a bratcu z zgodbo odgovori na vprašanje. Šentjernejski policisti so v noči s petka na soboto, bilo je okoli polnoči, v romskem naselju naleteli na avto s povsem krvavim prtljažnikom. Prizor, ki se ga ne bi branil niti Quentin Tarantino, so dodatno grozljiv delali še sveži kosi mesa in krvavi noži. Nekaj metrov stran so opazili v folijo zavit večji kos govedi. Slaba novica za bika, a dobra za policiste, ki se vendarle niso znašli sredi kraja zločina s človeškim truplom. Izsledili so lokacijo, na kateri je žival umrla, saj so osumljenci za seboj pustili več kot dovolj sledi in ostankov za še tako nespretnega detektiva. Uspelo jim je odkriti tudi lastnika bika, ki sploh ni vedel, da tega ni več. Na pomoč so poklicali še nekaj kolegov, saj so sumili na tatvino in nezakonit zakol. Soočenje s klavci se sicer ni sprevrglo v še večjo morijo, so pa bili nekateri prebivalci naselje dokaj nezadovoljni, ko so jim policisti zaplenili tako meso kot avto. Razgrajali so in vpili na može postave. Kakšne barve je bil zaklani bik, ni znano.

Zaradi dekleta razbil avto Čeprav se mnogo spopadov zadnja leta odvija v digitalnem svetu, kjer je možnost za fizične poškodbe manjša, se mladina tu in tam odloči tudi še za soočenje v realnosti. Dvaindvajsetletnik iz Kopra je nedolgo tega z avtom prehitel leto dni mlajšega someščana, zapeljal predenj, šel iz avta in ga nahrulil. Ubil da ga bo, mu je zagrozil, če si bo še samo enkrat drznil govoriti z njegovim dekletom! Besede je, da bodo bolj in dlje držale, podkrepil še z nekaj udarci po avtu z jekleno lomilko, potem pa odšel. Svetujemo za naslednjič: preprost vljuden SMS bi bil povsem dovolj.

Zaplezan še en kosmati planinec Srca so se nam topila ob branju pogumnega reševalnega podviga štirinožnega planinca Jimmyja, ki se je zaplezal na skalni polici nevarne Brane. Zgodba mejnega škotskega ovčarja, ki se mu je kamniški gorski reševalec prikupil s salamo, se je kljub veliki nevarnosti za oba srečno končala. Kosmatega gornika so reševali tudi s hrvaške gore Urljaj, ko se je pes v družbi lovcev zakadil za gamsom, nato pa z njim vred obstal na robu prepada. Lovci so ga sprva skušali na varno spraviti sami, a je bila naloga zanje pretežka. Več ur pozneje so na pomoč poklicali gorske reševalce iz Zadra, ki so psa po dolgem vzponu nepoškodovanega rešili šele v mraku.

Ukradli lobanji Kakšen človek si, če kradeš mrtvim? Nič kaj prida, se verjetno strinjamo kar vsi. Tokrat so si tatiči za tarčo izbrali pokopališče v Sevnici, kjer so odnesli za okoli dva tisoč evrov medeninastih in kovinskih predmetov. Z veliko hujšim primerom, v primerjavi s katerim naši tatovi delujejo pravi amaterji, pa se ukvarjajo policisti v avstralskem Melbournu, kjer je nekdo iz krst različnih grobov v dveh tednih ukradel lobanji. Prekopan je bil še tretji grob, a v njem ni bilo ostankov. Policija motiva za dejanje še ni odkrila, za zdaj ne izključujejo niti povezave s satanizmom. Ne vedo niti, koliko oseb se je spravilo nad grobove, so pa na kraju zločina pustili nekaj kosov orodja. Najbolj pretreseni v vsej zgodbi so sorodniki pokojnih, katerih lobanji so odnesli. Upali so namreč, da počivata v miru.