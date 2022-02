Za sprejetje dnevnega reda na prvi seji je glasovalo 29 poslancev, šest jih je glasovalo proti, 42 se jih je vzdržalo, skupno pa je glasovalo 79 poslancev. Seja se je sicer začela po skoraj petih urah zamude.

Dnevni red druge seje je medtem podprlo 43 poslancev, proti jih je bilo 12, trije so se vzdržali. Skupno je tako glasovalo 58 poslancev. Za razpravo o nezaupnici in glasovanje so predvidene štiri ure.