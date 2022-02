Ministrica je uvodoma poudarila pomen slovenske besede in ohranitve slovenskega jezika. »Lep praznik imamo Slovenci, da lepšega ne bi mogli imeti - praznik besede. In to ne katerekoli besede, slovenske besede. Milozvočne besede, ki so jo naši predniki skrbno negovali in jo prenašali iz roda v rod,« je dejala.

Poudarila je, da moramo ozavestiti, da je vsak izmed nas soodgovoren za ohranitev domače, slovenske besede in da jo prenese na mlajši rod kot nekaj najbolj dragocenega. Prav tako je poudarila, da je pestrost vseh naših narečij »od Porabja do strme tržaške obale, od Triglava do Gornjancev« naše narodno bogastvo.

Slovenski jezik se je ohranil, čeprav smo dolga stoletja živeli znotraj velikih držav, kjer so bili drugi jeziki bolj prestižni, bolj pomembni, je dejala Jaklitscheva. Porabske Slovence je tudi pozvala, naj se na letošnjem madžarskem popisu prebivalstva »samozavestno in upravičeno ponosno« izrečejo za Slovence.

V nagovoru se je tudi spomnila številnih pesnikov, pisateljev in umetnikov, ki so ustvarjali tudi zato, da bi prek slovenske besede utrjevali ljubezen do slovenstva in narodno identiteto. Še posebej je izpostavila pomembnega Slovenca in duhovnika Janoša Küharja, ki je skoraj pol stoletja v Porabju ohranjal in spodbujal slovensko narodno zavest, so ob tem sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Današnjo proslavo sta v gledališki dvorani v Monoštru pripravili Zveza Slovencev na Madžarskem in Državna slovenska samouprava, s svojimi nastopi pa so jo sooblikovali učenci dvojezične osnovne šole Števanovci, dijaki monoštrske gimnazije Svetega Gotarda in člani kulturnih skupin Zveze Slovencev na Madžarskem.

Proslave so se udeležili številni predstavniki slovenske manjšine na Madžarskem kot tudi predstavniki kulturnega in političnega življenja obeh držav. Med njimi so bili zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Kiss Köleš, župana Monoštra in Murske Sobote, slovenski veleposlanik v Budimpešti Marjan Cencen in državni podsekretar na madžarskem uradu za narodnosti Zoltan Fürjes.

Fürjes je med drugim poudaril, da bodo naredili vse za ohranitev vseh narodov na Madžarskem, tudi slovenske narodne skupnosti, ki je številčno najmanjša. »Poleg ohranjanja kulturne dediščine je najpomembnejša naloga ustaviti asimilacijo,« je dejal.

O pomembnosti kulture in jezika je spregovorila slavistka in novinarka Ibolya Dončec Merkli. Kot glavna urednica oddaje Slovenski utrinki, ki letos praznuje 30 let delovanja in je namenjena Slovencem v Porabju, je prejela tudi posebno priznanje, ki sta ji jo podelili Zveza Slovencev na Madžarskem in Državna slovenska samouprava. Manjšinski organizaciji sta zastopala njuna predsednika Andrea Kovač in Karel Holec.