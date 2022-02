Prihod gledalcev iz tujine na letošnje igre zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom ni možen. Kar 150.000 kitajskih navijačev pa naj bi zdaj napolnilo vsaj polovico kapacitet na olimpijskih prizoriščih. Omenjenih 150.000 vstopnic prireditelji ne bodo prodali, ampak jih bodo izbranim razdelili brezplačno.

Prireditelji so sporočili, da vstopnic ne bodo delili le Kitajcem, ampak se bodo zanje lahko potegovali tudi tujci, ki trenutno živijo na Kitajskem, prednost pri vstopnicah pa bodo imeli ob prebivalcih olimpijske regije in sponzorjih tudi šolarji.

Državno usmeritev v zimski šport, Kitajska želi v prihodnjem desetletju med vodilne nacije, pa bodo prireditelji iger podprli tudi z javnim predvajanjem iger v Pekingu, Yanqingu in Zhangjiakouju ter nekaterih drugih mestih na mestnih trgih.

Javnim prenosom bodo za večje zanimanje dodali tudi živo glasbo, folkloro in druge aktivnosti, kjer se bodo gledalci lahko v živo seznanili s curlingom, drsanjem na ledu, pa tudi elementi hokejske igre in biatlona.

Do leta 2025 si na Kitajskem namreč želijo za zimske športe navdušiti 300 milijonov ljudi, čemur so že prilagodili tudi športno in prometno infrastrukturo, pa tudi proizvodnjo in trgovine.