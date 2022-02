»Verjamemo, da smo v teh težkih časih za zdravstvo, ki še komaj nosi breme pandemije, pripravljeni drug drugemu prisluhniti in iskati kompromise. Če bo do stavke res prišlo, pa je najbolj pomembno, da ni okrnjena zdravstvena obravnava pacientov,« so že zapisali.

Vladna stran ter reprezentativni sindikati zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege so danes vendarle nadaljevali pogajanja. V sindikatih, ki so nad ponujenim razočarani, v svojih dejavnostih zahtevajo dvig plač, primerljiv z dvigom plač zdravnikov za šest plačnih razredov. Ministrstvoma so tudi vročili napoved stavke za 16. februar.

Stavka bo potekala med 7. in 22. uro, stavkajoči pa bodo v času stavke zagotavljali minimum delovnega procesa v skladu z zakonom o stavki, področno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Udeležba v stavki ni vezana na članstvo v sindikatih, temveč je to ustavna pravica vsakega zaposlenega, so še sporočili sindikati.