Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, bi se s predlagano novelo zakona o službi v Slovenski vojski, ki so jo pripravili v sindikatu, odpravile t. i. anomalije, do katerih je z leti prišlo zaradi posebnega vzporednega urejanja delovnih razmerij na obrambnem področju.

Po njihovih navedbah bi se z novelo ustrezno ovrednotila zahtevnost in vse posebnosti opravljanja dela v Slovenski vojski, za vojaške in civilne osebe. Dodali so, da se zavedajo, da finančne posledice predlaganega ne bodo majhne, a so po njihovi oceni nujno potrebne, če se želi na področju kadrov slediti vlaganjem v Slovensko vojsko v letih 2021 do 2026.

"Menimo, da je potrebno nujno in drastično ukrepanje, še posebej zaradi vlaganj v Slovensko vojsko, ki so v teku, in ki bodo izzvenela, če se vzporedno ne bo vlagalo v kader," so opozorili v pismu premierju.

Sindikat vojakov je sicer že v ponedeljek premierju Janši poslal tudi svoj predlog uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Spremenjena uredba, ki je začela veljati v soboto, namreč po njihovih navedbah ohranja nekatere nepravilnosti iz preteklosti in uvaja nove.

V novem pismu Janši v sindikatu izpostavljajo, da bi s predlagano novelo zakona o službi v Slovenski vojski, skupaj z njihovim predlogom uredbe in v tem mandatu že uveljavljenimi ukrepi, celovito uredili področja, ki bi jih bilo treba urediti za pripadnike Slovenske vojske.

V sindikatu ocenjujejo, da bi na ta način delo v Slovenski vojski spet postalo zanimivo, tudi za mlade. "Ustavil bi se nezadržen trend upadanja števila zaposlenih v Slovenski vojski, ki se kljub nedavno urejenemu statusu vojaka po 45. letu starosti, dodatnem nagrajevanju zaposlenih za določen čas in uvedbi dodatka zaradi prepovedi stavke še ni zaustavil," so še navedli v sporočilu za javnost.