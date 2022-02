Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je moški zagrozil tudi policistom ter jim tako preprečil izvedbo uradne naloge. Zaradi suma, da je moški oborožen in nevaren, so policisti v skladu s predvidenimi postopki preventivno zavarovali širše območje okoli hiše ter preprečili dostop. Poleg novomeških policistov in kriminalistov so sodelovali še policisti z dronom, ki so pomagali spremljati dogajanje okoli hiše in nadzorovati območje.

Policisti specialne enote so nekaj pred 13. uro vstopili v hišo in moškega, s katerim so bili v stiku tudi policijski pogajalci, prijeli. Pred tem je iz hiše odvrgel pištolo in se mirno predal. Kasneje so ugotovili, da naj bi šlo za plašilno pištolo, v imitaciji prave pištole.

Komisija sektorja kriminalistične policije opravlja ogled kraja, o dogodku so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca, so še dodali z uprave.