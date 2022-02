Guy Chadwick, The House of Love: Bili smo celo tako ošabni, da smo zavrnili Davida Bowieja

»So stvari, ki jih obžalujem, vendar ne bi ničesar spremenil,« pravi Guy Chadwick, ko se ozre na svojo dosedanjo glasbeno kariero. O njej spregovori brez dlake na jeziku, tudi o najbolj grešnih stvareh, o katerih drugi raje molčijo ali se sprenevedajo o pozabi. Guy Chadwick je s svojo skupino The House of Love v prvi petletki stopal po najbolj divji strani rokenrola ter z veščimi in privlačnimi kitarskimi melodijami skozi psihedelično zaveso šestdesetih let zapolnil vrzel med The Smiths in The Jesus and Mary Chain.