Romano Prodi, italijanski politik: Demokracije ne vzpostavimo v eni generaciji

Romano Prodi je tisti predsednik Evropske komisije, ki je leta 2004 prišel na mejo med Gorico in Novo Gorico ter tam dvignil rampo in Evropsko unijo razširil na Vzhod. Dvakratni predsednik italijanske vlade je bil eden najbolj vnetih zagovornikov širitve Evropske unije, graditelj arhitekture njenih skupnih institucij. Kolegi mu pravijo profesor. Ko ni bil aktiven v nacionalni ali evropski politiki, je predaval ekonomijo na svoji domači univerzi v Bologni. Tudi nasprotniki mu priznavajo intelektualno in politično poštenost.