Slovensko-kitajski odnosi: Sveti Jurij ubija zmaja

Legenda o svetem Juriju, ki premaga zmaja, temelji na poganskem izročilu o prihodu pomladi, vstajenja in napredka v deželo. Kot krščanski svetnik in mučenec je sveti Jurij postal zavetnik orožarjev, vojščakov in skavtov. Upodabljajo ga na belem konju v viteški opravi, s ščitom in sulico.