V njem skupaj z virologom Petrom Palesejem razvija univerzalno cepivo proti gripi, s sodelavci pa skušajo odkriti tudi učinkovito cepivo proti virusom hanta, lassa in ebola. Z raziskovanjem virusa gripe se je prvič srečal na počitniški praksi v ameriškem podjetju Baxter International, od takrat ga velika radovednost, povezana z virusi, še vedno ni minila. Ko se je pojavil novi koronavirus, je tako kot za večino znanstvenikov s tega področja tudi zanj pomenil nov izziv. Priznana avstrijska virologinja Dorothee von Laer z univerze v Innsbrucku mu je v intervjuju za avstrijski Kleine Zeitung dala laskav kompliment, češ da Krammer o sars-cov-2 ve več kot ona in vsi njeni kolegi skupaj. Še bolj pomembno je, da je pripravljen svoje znanje deliti. V časih, ko o koronavirusu in bolezni, ki jo povzroča, kroži toliko lažnih in zavajajočih informacij, je to še toliko bolj pomembno, je prepričan znanstvenik. Na Twitterju ima Krammer 266.000 sledilcev, je sodelavec uredništev mnogih strokovnih revij, pojavlja se tudi v številnih množičnih medijih, kjer skuša opisati virus in njegove posledice tako, da bi ga »razumela tudi njegov dedek in babica«. V nasprotju z nekaterimi svojimi kolegi ljudi, ki so skeptični glede cepljenja, ne obsoja kar počez, četudi se je sam cepil že na samem začetku v okviru ene od kliničnih študij. Pravi, da je njihove strahove in skrbi treba vzeti resno in se jim približati, morda tudi z drugačnim cepivom, denimo takšnim, ki bi ga prejeli preko pršila v nos.