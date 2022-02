Tedaj se je oče šestih otrok in dedek desetih vnučkov odločil, da bo cepivo razumel kot neke vrste terapijo za svoje zdravstvene težave, in je obiskal vsako na novo odprto cepilno mesto v njegovi širši okolici. Samo septembra lani se je v desetih dneh dvakrat cepil, vsega skupaj pa se je do konca letošnjega januarja nabralo 12 doz cepiva, ki si jih je Mandal skrbno zabeležil v svojo beležko. Šele ko se je mož pohvalil z zdravilnimi učinki te »terapije« med vaščani in hkrati povedal, da od februarja lani ni bil še niti enkrat prehlajen, se je nanj začela zgrinjati nesreča. Med drugim tudi v obliki kazenskega pregona z očitkom, da je zlorabil cepilni sistem in goljufal glede svoje identitete. Njegova 80-letna žena ne razume, kakšen »zločin« naj bi zagrešil njen mož. Pravi, da so na vse načine skušali pozdraviti njegove bolečine v križu, odšel je celo k zdravniku v več kot sto kilometrov oddaljeno mesto Bhagalpur, vendar niti to ni odpravilo njegovih težav. Opazno izboljšanje je zaznal šele po cepljenju. Zdravstvene oblasti, ki zdaj preiskujejo, koliko resnice je v Mandalovih navedbah in kako je mogoče, da njegovih zlorab ni zaznal osrednji registrski sistem, pojasnjujejo, da na podeželju ta nekoliko slabše deluje in da podatke o cepljenih šele z zamudo vnašajo v sistem.