Kljub temu je namera oblasti sprožila močne proteste in vlada je predlog zakona umaknila. Toda za ženske je bilo v Mehiki še vedno skoraj nemogoče najti zdravnika, ki bi opravil poseg. Cruzova je tedaj osebno trkala na njihova vrata in spremljala ženske na klinike. Leta 2001 je skupaj s soborkami ustanovila organizacijo Las Libres, Svobodne ženske, z namero, da bi pomagala in se zavzemala za pravice žensk, da same odločajo o svojem telesu, spolnosti in materinstvu. Pravo revolucijo je pred 20 leti zanje pomenila tableta Misoprostol, za katero so odkrili, da ne zdravi le želodčnih razjed, temveč tudi sproži varno prekinitev nosečnosti do 12. tedna. Cruzova je s sodelavkami zgradila pravo mrežo pomoči, ki so jo razširile tudi v druge mehiške zvezne države, pa tudi čez državne meje v mehiške sosede. Boj aktivistk v latinskoameriških državah je prinesel pozitivne rezultate tudi na političnem področju. Decembra 2020 je padla prepoved splava v Argentini, zatem je vrhovno sodišče v Mehiki odločilo, da je kaznovanje splava nezakonito. V povsem drugo smer se trenutno nagibajo ZDA, kjer se pravica do splava pod pritiskom republikancev in konservativnih katoliških ter evangeličanskih skupin vse bolj omejuje. Cruzova, ki je zgrožena nad tem, kar se dogaja v ZDA, ki so ji bile dolgo časa za zgled, obljublja, da organizacija Las Libres tudi Američank ne bo pustila na cedilu.