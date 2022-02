Plebiscit o Olajevem Antonu

Kar je pred časom na Twitterju zapisal državljan P. Gantar, je držalo – bili so meseci, ko so po mestu krožile organizirane tolpe in neselektivno pošpricale, zasolzile ali popendrekovale vsakogar, za kogar se jim je zazdelo, da jim je napoti. Nasilneži so nosili garderobo specialnih enot, na ulice pa jih je z namenom ustrahovanja poslal aktualni šef policije. O njem ni treba dvomiti, ali ve, kako se uporablja pendrek, kot tudi ni treba dvomiti, ali kaj ve o družbenih bojih v polpretekli zgodovini in o tem, kako uporabljati pamet.