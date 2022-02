»Vse se je podražilo za 20 odstotkov, zato je realno, da bodo za toliko svoje storitve podražili tudi frizerji,« je za portal Index.hr povedal Ivica Zanetti, predsednik združenja frizerjev. Predsednica združenja kozmetikov Antonija Tretinjak pa je ob dvigu cen kozmetičnih izdelkov, na katerega so vplivali višji prevozni stroški, napovedala 20- do 30-odstotno podražitev kozmetičnih storitev.

Nič manj inflacija ne bo vplivala na delo avtomehanikov in gradbenikov. Kot je za Index pojasnil predsednik združenja avtomehanikov Robert Balog, avtomehanične storitve zaenkrat ostajajo pri istih cenah, a ne za dolgo. »Imeli bomo skupni sestanek, ker je jasno, da cene ne morejo ostati enake. Dvignile se bodo za najmanj 30 odstotkov,« je povedal. Kot je dodal, je največji strošek, s katerim se spopadajo, gretje, za 30 odstotkov pa so se podražili tudi avtodeli.

Zaradi dražjega materiala, kot sta cement in apno, ter transporta bodo na Hrvaškem skočile tudi cene gradbenih storitev, podražitve pa napovedujejo celo kemijske čistilnice. Te je najbolj udarila podražitev plina in elektrike, dražje pa so tudi kemikalije, in to za 30 do 50 odstotkov.