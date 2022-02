Ljubljanski policisti so v 24 urah ugotovili več kot 130 prekoračitev hitrosti v naselju in 20 prekoračitev izven naselja, pa čeprav so bili vozniki v naprej opozorjeni, da bo policija po vsej državi poostreno nadzirala hitrost. Po zaključku maratona so obravnavali dva voznika, ki sta na ljubljanski obvoznici močno prekoračila hitrost: prvi je na delu, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, vozil s hitrostjo 222 km/h, drugi pa je v predoru divjal s hitrostjo 169 km/h. Tam je sicer hitrost omejena na 80 kilometrov na uro. »Tako početje je skrajno neodgovorno. Vse voznike pozivamo: zbudite se!« sporočajo iz PU Ljubljana, kjer so posneli video poteka dneva policista.

Policisti so obravnavali večje število nesreč, med njimi šest s telesnimi poškodbami, in nesrečo, v kateri je udeleženka umrla. Še dve s telesnimi poškodbami sta se zgodili ponoči. Trije udeleženci v nesrečah so bili pod vplivom alkohola, eden od glavnih vzrokov nesreč je še vedno neprilagojena hitrost.