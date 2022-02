Kilde je bil danes najboljši s časom 1:43,72, drugi je bil Avstrijec Max Franz (+0,06), tretji pa Kanadčan Broderick Thompson (+0,20). Četrtkov slavljenec Hrobat, praznoval je 27. rojstni dan, še nikoli na najvišji ravni ni bil tako hiter na treningu. Doslej je bil najvišje na devetem mestu na tretjem treningu pred smukaško preizkušnjo v Cortini d'Ampezzo. Sicer je nato na tekmah najboljšo uvrstitev zabeležil pred slabima dvema tednoma na legendarnem Streifu v Kitzbühlu, ko je bil 16., točke pa je v tej disciplini osvojil štirikrat.

»Danes sem se na tem hribu počutil mnogo bolje kot včeraj, ko sem preveč zavijal, preveč je bilo vse pod kontrolo in nič kaj dirkaško. Danes sem si pa rekel, da bom šel na polno. Jutri napoved ni najboljša, obeta se nam veliko vetra, tako da je vprašanje, ali bodo lahko izpeljali tretji trening smuka. Zato je bilo treba poskusiti s tekmovalno hitrostjo in mislim, da mi je uspela zelo dobra vožnja,« je bil po drugem uradnem treningu v izjavi za Radio Slovenija zadovoljen Hrobat.

S smučanjem zadovoljen tudi Kline

Danes je v Yanqingu začel nekoliko rezervirano, imel po polovici proge Rock 51 stotink sekunde zaostanka ter 15. vmesni čas, do konca pa je v primerjavi z najhitrejšim Norvežanom, ta se je v zadnjih metrih zgolj zapeljal v cilj, celo nekaj malega pridobil. Hrobat je na svojih prvih olimpijskih igrah leta 2018 v Južni Koreji na smuku vpisal 29. mesto. Tudi danes ni šlo brez izpuščenih vrat, danes je bilo takšnih smučarjev 13. Boštjan Kline je imel sicer 11. čas med tistimi, ki so pravilno izpeljali progo, Naraločnik pa 35.

»Sem zelo zadovoljen s smučanjem, s svojo predstavo, da sem dokončal trening v celoti, vse odvozil normalno. Seveda so rezerve, tako kot pri vseh ostalih. Poskusil bom poiskati še tiste delčke, torej čas, ki ga še lahko pridobim. To bom poskusil izboljšati na jutrišnjem treningu, če trening sploh bo, in potem seveda na tekmi,« pa je dejal Kline, ki je olimpijski smuk pred štirimi leti v Pyeongchangu končal na 27. mestu. Najboljši slovenski smukač te zime Martin Čater je zaradi okužbe z novim koronavirusom ostal v Sloveniji.

Trening so sprva zaradi neugodnih vremenskih razmer, zapihal je za to območje značilni veter, prestavili za eno uro. Še močnejši veter napovedujejo za soboto.