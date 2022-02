AVK je leta 2017 opravila sektorsko raziskavo trga, ker je zaznala okoliščine na trgu pogonskih goriv, ki so kazale, da ta trg že v razmerah popolne regulacije cen naftnih derivatov izkazuje elemente, ki lahko nakazujejo na verjetnost omejevanja in izkrivljanja konkurence na ozemlju Slovenije.

Leta 2020 je vlada odpravila regulacijo cen pogonskih goriv na območju celotne države za vse vrste pogonskih goriv, tako da lahko ponudniki pogonskih goriv od 1. oktobra 2020 prosto oblikujejo cene na vseh svojih bencinskih servisih.

Poleg dejstva, da je bil trg pogonskega goriva v Sloveniji že v času raziskave iz leta 2017 visoko koncentriran, pa se je od takrat število ponudnikov pogonskih goriv še zmanjšalo, v poročilu o drugi raziskavi ugotavlja AVK in dodaja, da bi lahko zaradi tega obstajala še večja verjetnost omejevanja ali izkrivljanja konkurence na ozemlju Slovenije.

Spremljanje in prilagajanje cenam konkurentom samo po sebi sicer ni pravno sporno z vidika konkurence, če ni posledica prepovedanega omejevalnega ravnanja podjetij. A AVK ugotavlja, da sistem napovedovanja in spreminjanja cen v Sloveniji, ki se odraža v napovedovanju in vnosu cen v aplikacijo goriva.si, omogoča hitro prilagajanje cen drugih ponudnikov, tako da ponudniki posebnega (prepovedanega) sporazuma, ki bi jim zagotavljal usklajeno delovanje, niti ne potrebujejo, so navedli pri AVK.

AVK ponovno opozarja tudi na nadaljevanje neobjavljanja cen pogonskih goriv na informacijskih panojih neposredno ob bencinskih servisih, na kar je opozorila že leta 2017 in tudi pozneje. Kot ob tem pojasnjujejo na AVK, so nekateri ponudniki »ponudili precej neverjetne odgovore« v smislu, da objava na informacijskih panojih trenutno tehnično ni mogoča, nekateri so napovedali, da bodo to uredili v kratkem, a niso.

»Tovrstni odgovori kažejo, da javna objava cen ni v interesu ponudnikov, kar pa seveda ni v pomoč in korist potrošniku,« ocenjujejo na AVK. Ta kljub zaznanim anomalijam na trgu, kot so sočasnost spreminjanja cen in ukinitev obcestnega prikazovanja cen, dodaja, da ponudnikom pogonskih goriv neposredno ni mogoče pripisati protikonkurenčnega delovanja oz. kršenja zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

Se pa konkurenca na tem trgu ni povečala, prej nasprotno, ugotavlja AVK, ki v zaključku predlaga ureditev zakonodaje na področju možnosti spreminjanja cen in objavljanja cen na obcestnih panojih ob posameznih bencinskih servisih, kot je to urejeno v večini ostalih držav EU.