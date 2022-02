Kot so danes sporočili državni statistiki, je bilo število registracij pravnih enot med oktobrom in decembrom 2021 višje na vseh ravneh - četrtletni, letni in v primerjavi s povprečjem leta 2015.

Na letni ravni se je število stečajev najizraziteje povečalo v dejavnosti gostinstvo (za 88,2 odstotka), glede na povprečje leta 2015 pa v dejavnostih izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve (za 45,3 odstotka) ter v gradbeništvu (za 43,2 odstotka).

V primerjavi s preteklim četrtletjem so izstopale tri dejavnosti, pri katerih se je število znižalo: informacijsko-komunikacijske dejavnosti, promet in skladiščenje ter gostinstvo. Glede na isto četrtletje leta 2019 pa je bilo registracij več (za 12,8 odstotka).

Rast števila stečajev v zadnjem četrtletju lani je bila edina četrtletna rast v letu 2021. Zvišala se je v vseh dejavnostih, razen v gostinstvu in informacijsko-komunikacijskih dejavnostih. Najizraziteje se je povečalo v dejavnostih promet in skladiščenje (za 107,7 odstotka), industrija (za 50 odstotkov) ter izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve (za 46,8 odstotka).

Na letni ravni in v primerjavi s povprečjem leta 2015 je bilo stečajev še vedno manj (za 4,8 odstotka oz. 3,5 odstotka), enako velja tudi glede na isto četrtletje leta 2019 (za 22,1 odstotka manj), so še pojasnili na statističnem uradu.