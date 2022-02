Za slovensko izbrano vrsto, ki jo vodi glavni trener Robert Hrgota, sta bila oba dneva za treninge hkrati tudi interni boj četverice za tri mesta v sobotnih kvalifikacijah za nedeljsko posamično preizkušnjo. Nastop na njej je imel na podlagi dosežkov v tej sezoni vnaprej zagotovljen Anže Lanišek, peti skakalec te zime. V kvalifikacijah se mu bodo pridružili Timi Zajc, Lovro Kos in Peter Prevc.

Petindvajsetletni Lanišek se v obeh dneh treningov na skakalnici v Zhangjiakouju ni najbolje znašel, najvišje je posegel do 18. mesta v današnji zadnji seriji, v četrtkovi prvi pa je bil 21. Danes je zabeležil še 26. in 29. oceno v prvi in drugi seriji. Precej bolj so bili razpoloženi ostali štirje, vseeno pa je moral Cene Prevc mesto prepustiti ostalim.