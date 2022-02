Kitajci so s slavnostnim odprtjem in zaprtjem poletnih OI pred 14. leti, ki je prav tako potekalo v ikoničnem stadionu, navdušili svet, tokrat pa naj bi bila slovesnost po besedah organizatorjev »preprosta, varna in krasna«.

Trajala naj bi nekaj več kot uro in pol, štela pa naj bi okoli 3000 sodelujočih, od tega približno 90 odstotkov študentov. Za primerjavo, otvoritev leta 2018 je trajala štiri ure. Za režijo je tudi tokrat poskrbel najbolj znani kitajski filmski režiser 71-letni Zhang Yimou.

Na otvoritvi iger bodo Kitajci s kulturnim programom predstavili svojo bogato zgodovino, del slovesnosti pa bo tudi tradicionalni mimohod držav udeleženk iger. Letos bodo države prvič v zgodovini zimskih iger imela po dve zastavonoši, vseeno pa bodo nekatere države, kot je Indija, ki jih bo zastopal zgolj en športnik, imele zgolj enega nosilca zastave.

Živahno bo tudi na tekmovalnih prizoriščih, kjer so se prva predtekmovanja pričela že v sredo. Za Slovence bosta najbolj zanimiva drugi trening smuka za smučarje in drugi trening skakalk in skakalcev na srednji napravi.

Olimpijske igre bodo potekale do 20. februarja, prvi kompleti medalj pa bodo podeljeni že v soboto.