Reševalci hitijo, da bi se čim prej dokopali do petletnega dečka Rayana, ki je v torek v vasi Bab Berred na severu Maroka padel v 32 metrov globok vodnjak. Ker je ta na določeni točki širok pičlih 45 centimetrov, se reševalci ne morejo po njem spustiti do otroka. Zato z bagri in drugimi delovnimi stroji previdno kopljejo luknjo vzporedno vodnjaku. Ko bodo na pravi globini, bodo izkopali še tri metre nekakšnega povezovalnega jaška do vodnjaka. Deček je živ in pri zavesti, včeraj so po vrvi do njega spustili hrano in vodo pa tudi kisik.

Mnogi vaščani večkrat na dan obiščejo kraj nesreče in v živo spremljajo napredovanje delavcev. Še več ljudi je »prilepljenih« na ekrane, prek katerih reševanje s pomočjo kamer in spleta spremljajo od daleč. A vsi so si skupni – držijo pesti za dečka in upajo, da bo čim prej nepoškodovan prišel na svobodo. Še najbolj se bo tega razveselila Rayanova družina. Oče je za lokalne medije dejal, da je popravljal vodnjak, ko je njegov sin padel vanj: »Celo noč nisem zatisnil oči.«

Zgodba malce spominja na tragedijo v Španiji izpred treh let, ko je v zapuščen vodnjak padel dveletni Julen Rosello. Do njegovega trupla na globini 110 metrov so se prebili skoraj dva tedna po njegovem padcu.