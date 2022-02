Odbojkarji ACH Volleyja so po gostovanju na Azorih v prvi tekmi četrtfinala pokala Challenge na dobri poti, da se uvrstijo v polfinale. V Praii da Vitorii so na tekmi, ki se je začela v sredo ob 22.30 po srednjeevropskem času (ob 20.30 po lokalnem) in končala v četrtek ob enih ponoči, vodilno ekipo portugalskega prvenstva Fonte Bastardo premagali s 3:2 (-23, 19, -24, 21, 6). Povratna tekma bo na sporedu v sredo, 9. februarja, ob 18. uri v dvorani Tivoli.

Portugalska ekipa s pisano mednarodno zasedbo, v kateri ob treh Portugalcih in Nemcu Jakobu Günthörju prevladujejo južnoameriški odbojkarji, se je v domači dvorani izkazala za neugodnega nasprotnika. V napadu sta bila nevarna kolumbijski korektor Willian Bermudez in brazilski sprejemalec Pedro Cardoso, predvsem pa so bili v končnici prvega in tretjega niza izredno nepopustljivi in bolj zbrani. Domačini so bili na dobri poti do končne zmage tudi v četrtem nizu, ko so že vodili s 14:10, toda neugodni začetni udarci Matica Videčnika so Ljubljančane vrnili v igro in do preobrata. V nasprotju s prvim in tretjim nizom varovanci Mladena Kašića nasprotniku niso več dovolili, da bi se jim približal, svojo kakovost pa so dokončno potrdili v zaključku.

»V prvem nizu smo prevečkrat servirali na njihovega prostega igralca, kar ni bilo del dogovora pred tekmo. Vseeno pa moram svoje igralce pohvaliti, da so se po zaostanku z 1:2 v nizih zbrali in tudi po zaostanku štirih točk v četrtem nizu verjeli v zmago. Dejstvo je, da smo na prvi tekmi naredili velik korak na poti do polfinala, vendar bo delo treba dokončati na povratni tekmi v Ljubljani,« je bil po tekmi z zmago zadovoljen ljubljanski trener Mladen Kašić, ki je zadel v polno, ko je v tretjem nizu v igro poslal Jureta Okrogliča. S tem so njegovi varovanci pridobili pri sprejemu, Kanalec v dresu ACH Volleyja se je izkazal s še nekaj atraktivnimi točkam v napadu.

»Vedeli smo, da bo tekma težka in da nas čaka dober nasprotnik. Dobro je, da smo se po zaostanku vrnili v igro in da se domov vračamo z zmago,« je zmago svoje ekipe kratko komentiral Jure Okroglič, spet pa je bil najbolj učinkovit igralec ACH Volleyja Nikola Gjorgiev, ki je dosegel 24 točk. Šestnajst, od tega sedem z blokom, jih je k zmagi prispeval bloker Nemanja Mašulović, 12 jih je dosegel Alen Šket, 11 Jure Okroglič, šest Matic Videčnik, pet Jan Pokeršnik in eno podajalec Vuk Todorović. Kot običajno je svoj delež h končnemu uspehu prispeval tudi reprezentančni libero Jani Kovačič.

Ljubljanski odbojkarji so kljub minimalni zmagi na Azorih opravili šele polovico dela, druga polovica jih čaka prihodnjo sredo v Tivoliju. Za napredovanje v polfinale bodo spet potrebovali zmago. Lahko tudi s 3:2, ob porazu z 2:3 pa bi se igral tako imenovani zlati niz do 15. točke. Poraz z 0:3 ali 1:3 bi pomenil, da bi se v polfinale uvrstila portugalska ekipa, ki je bila na prvi tekmi nevarnejša na servisu. In prav tu imajo »oranžni zmaji« še največ rezerve.